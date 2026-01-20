Se habilitó media calzada en dos puntos clave de Corrientes

Tras varios días de trabajos viales, este martes se levantaron los cortes de tránsito en dos esquinas estratégicas del casco urbano, por 9 de Julio y Santa Fe, y Junín y España, permitiendo una mejora parcial en la circulación vehicular. La habilitación es solo para vehículos de menor porte.

Según se informó desde el Municipio quedó habilitada media calzada sobre calle Santa Fe, entre Junín e Hipólito Yrigoyen, exclusivamente para el tránsito de vehículos livianos, mientras continúan las tareas de reparación en el sector.

¿Qué pasa con los colectivos en la ciudad?

A pesar de esta reapertura, las líneas de colectivos mantienen desvíos por calle San Lorenzo, hasta que finalicen completamente las obras y se normalice el tránsito en la zona.

Desde el Municipio señalaron que los trabajos forman parte de un plan integral para optimizar la circulación en las principales arterias de la ciudad, con intervenciones que buscan mejorar la transitabilidad y el ordenamiento vehicular.

En ese marco, se llevan adelante reparaciones de dársenas y cordones sobre el Corredor Belgrano, en el tramo comprendido entre Santa Fe y Córdoba, un sector de alto flujo diario de vehículos y transporte público.

Además, se ejecutan tareas del Plan de Bacheo sobre calle La Rioja, con el objetivo de beneficiar a los vecinos de la zona, reforzando la seguridad vial y garantizando una mayor fluidez del transporte urbano de pasajeros.

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización vigente y atender las indicaciones del personal de tránsito mientras continúan las obras.

Finalmente, remarcaron que las intervenciones se realizan de manera progresiva para minimizar molestias y avanzar hacia una circulación más ordenada y segura en distintos puntos de la ciudad.