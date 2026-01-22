Corrientes: operativos sanitarios en barrios y atención continua en la Estación Saludable

Corrientes tiene como política central la cobertura sanitaria, tanto en operativos de prevención en los barrios, así como en la atención en las estaciones saludables.

Operativo en los barrios

En el barrio Virgen de los Dolores, sobre avenida Gutnisky, agentes de la Dirección de Operativos Sanitarios, APS, hicieron visitas a los domicilios para tomar datos y verificar la situación de la zona.

Las mismas tareas se extendieron hasta el barrio Garrido. Todo esto se realizó en la mañana de este jueves.

Fotografía: Cacho Monzón

Estación saludable y campaña de inmunización

Por otro lado, en la Estación Saludable emplazada en la Plaza Cabral de la ciudad Capital, continúa con la campaña de inmunización a la población.

Cabe recordar que tanto en este lugar como en el Hospital de Campaña Escuela Hogar se realiza la vacunación contra el Covid-19 y calendario regular de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 14 a 18.

Fotografía: Cacho Monzón

Las autoridades recuerdan que se debe asistir con DNI y el certificado médico pertinente, de acuerdo al tipo de vacuna que se debe recibir, lo cual se puede consultar en esta nota.