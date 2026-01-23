Obras de bacheo en calle La Rioja y pintura en sendas peatonales de la costanera

Varias calzadas de la ciudad de Corrientes se encuentran en obras a partir de esta semana. Se realiza el bacheo por calle La Rioja, donde la mayoría de las líneas de colectivo circulan diariamente y trabajos de pintura en sendas peatonales en la Costanera.

Obras en la costa y en una de las calles más transitadas

Se trata del plan integral de mejoras viales que realiza el Municipio en distintos sectores de la ciudad, con especial énfasis en la zona costera, donde se ejecutan trabajos de señalización para fortalecer la seguridad vial y optimizar la circulación.

Las intervenciones sobre calle La Rioja, avanzan en el marco del Plan de Bacheo, una iniciativa que busca reparar el pavimento deteriorado, reducir riesgos para quienes transitan por la zona y garantizar una mayor fluidez del transporte público.

De manera complementaria, se llevan adelante tareas de pintura y demarcación de sendas peatonales, fundamentales para ordenar el tránsito y reforzar la seguridad de los peatones, especialmente en sectores de alto movimiento vehicular y peatonal.

