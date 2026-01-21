Obras en Corrientes: reconstruyen y perfilan calles en distintos barrios de la capital

La gestión municipal lleva adelante trabajos de reconstrucción y perfilado de calles en distintos barrios de la ciudad de Corrientes, como parte de un plan de mejoras integrales que busca optimizar la transitabilidad y favorecer el escurrimiento del agua durante las lluvias.

Las tareas se ejecutan de manera simultánea en una quincena de sectores de la capital provincial.

Intervenciones en distintos barrios

En el inicio de la semana, los trabajos se desarrollan en los barrios Quintana, Cremonte, San Ignacio, Laguna Soto, Esperanza, Santa Catalina —incluida la zona del parque industrial—, Serantes, Pirayuí, 550 Viviendas (Pirayuí Nuevo), Unión, Jardín, Universitario, San Roque Este, Juan XXIII e Independencia.

Desde el municipio señalaron que las obras forman parte de un esquema planificado que prioriza calles con tránsito fluido y aquellas que forman parte del recorrido del transporte público.

Objetivo: mejorar la transitabilidad

El secretario de Obras Públicas del municipio, Sebastián Gómez De La Fuente, explicó que los trabajos apuntan a mejorar las condiciones de circulación vehicular en los distintos barrios.

“⁠El objetivo principal es mejorar la transitabilidad para los vehículos, ya sea tanto particulares como patrulleros, colectivos y ambulancias para brindar las asistencias necesarias”, indicó el funcionario.

Mantenimiento periódico y escurrimiento del agua

Gómez De La Fuente detalló que el perfilado de calles responde a un mantenimiento periódico que realiza el municipio, con un criterio técnico orientado a la conservación de la calzada.

“El perfilado tiene como objetivo reconstruir y conservar la calzada dando una forma abovedada, mejorando el escurrimiento del agua por sus laterales o cunetas si las tuviera, y así la circulación vehicular es más segura, sin tener que desviar baches”, explicó.

En ese marco, remarcó que el mantenimiento de calles de tierra se inscribe en un plan diseñado, ejecutado y controlado por el municipio para fortalecer la infraestructura urbana de los barrios capitalinos.

Tareas complementarias

De manera paralela a las obras viales, en las zonas intervenidas también se llevan adelante tareas complementarias, entre las que se incluyen:

Limpieza de desagües

Erradicación de basurales

Corte de pasto

Estas acciones buscan mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de los vecinos de la ciudad.