Verano en Corrientes: se realizaron obras para mejorar los servicios en las playas Arazaty

La Municipalidad de Corrientes llevó adelante obras en los balnearios públicos Arazaty I y II para mejorar la transitabilidad y los servicios que se ofrecen durante la temporada de verano.

¿De qué tratan las mejoras?

Los trabajos incluyen la recuperación de senderos y rampas, mejoras en los baños, pintura general y acondicionamiento de distintos espacios. Según el secretario de Obras Públicas, Sebastián Gómez De La Fuente, estas intervenciones buscan optimizar la experiencia de los bañistas y garantizar la seguridad y accesibilidad en las playas.

En Arazaty I se realizó la recuperación integral de la losa de la terraza sobre el sector de baños, que fue impermeabilizada y acondicionada como azotea accesible. Además, se pintaron los decks de los senderos de acceso, se renovaron canteros y se repararon rampas hacia los vestuarios.

En Arazaty II se reparó una pérdida en la cañería de agua del sector de sanitarios y se recuperaron senderos existentes. También se proyecta la mejora del sistema de distribución de agua mediante la instalación de una nueva bomba, así como la pintura integral y recuperación de cielorrasos en los sanitarios.

Las tareas continuarán en las próximas semanas e incluirán la reparación de rampas de acceso, muros, duchas y otros sectores del gimnasio, con el objetivo de brindar mayor comodidad y seguridad a quienes disfrutan de los balnearios sobre el río Paraná.