La playa Arazaty de Corrientes figura entre las mejores de Argentina

La playa Arazaty de la ciudad de Corrientes fue reconocida por la guía internacional Lonely Planet como una de las siete mejores de Argentina. La guía turística para viajeros explicó que se priorizaron los balnearios de la costa atlántica y el río Paraná.

Distinción para la Arazaty

Según la publicación, la playa Arazaty se distingue por su arena fina, la presencia de guardavidas, rampas para botes y la posibilidad de practicar pesca o jet ski. Esto la convierte en un destino ideal para quienes buscan actividades recreativas sobre el río Paraná.

Lonely Planet resaltó además la accesibilidad y la infraestructura del balneario, que combina seguridad y opciones de esparcimiento para familias y turistas. La guía recordó que, a pesar de que Argentina cuenta con más de 5.000 kilómetros de playas, muchas suelen quedar fuera del radar internacional.

Con esta inclusión, Corrientes se suma a otros destinos tradicionales y emergentes del país, como Mar del Plata, Rosario y San Martín de los Andes, que también fueron destacados en el ranking.

Ranking