Carnavales Barriales en Corrientes: más de 10 mil personas dieron inicio a la edición 2026

Los Carnavales Barriales de Corrientes comenzaron este martes en el Bañado Norte, que fue el primer escenario del circuito oficial de 2026. El evento reunió a más de 10 mil personas y llenó las calles de música, comparsas y colores.

Acto de apertura y desfiles

Durante la noche, comparsas y agrupaciones llenaron de color, música y baile las calles del barrio. De esta manera, se marcó el inicio de un cronograma que se extenderá por distintos puntos de Corrientes. En total, participaron 25 comparsas, con acceso libre y gratuito para el público.

El acto de apertura contó con la presencia del intendente Claudio Polich y del vicegobernador Pedro Braillard Poccard, quienes realizaron el tradicional corte de cintas y acompañaron el comienzo de una de las fiestas más esperadas del calendario local.

El desfile se inició con la comparsa invitada Poty Jera, integrada por adultos mayores del Centro de Jubilados de la provincia, que abrió la noche con una destacada participación.

Cómo continúa el calendario

29 de enero: barrio Industrial

3 de febrero: barrio 17 de Agosto

5 de febrero: barrio Juan de Vera

10 de febrero: barrio 1000 Viviendas

12 de febrero: Costanera Sur

Como en cada jornada, los desfiles también podrán verse a través de la transmisión oficial por redes sociales y el canal de YouTube de la Municipalidad de Corrientes.