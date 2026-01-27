Carnavales Barriales 2026: así será el operativo de seguridad en Corrientes

Con motivo del inicio de los Carnavales Barriales 2026, el Ministerio de Seguridad de Corrientes, junto con la Jefatura de la Policía, implementará a partir de este martes 27 un operativo especial de seguridad durante las seis jornadas del evento en la ciudad capital.

El dispositivo tendrá como objetivo principal brindar seguridad a los comparseros y al público que asista a cada noche de carnaval. Para ello, la Policía afectará más de 220 efectivos por jornada, desde el inicio de las actividades hasta la total desconcentración de los asistentes.

El plan se desplegará en los distintos corsódromos barriales, con presencia policial en los sectores de concentración, desfile y desconcentración, en ambos laterales del recorrido.

Además, se establecerá un perímetro general destinado a tareas de prevención del delito, control de infracciones y seguridad ante incendios.

Asimismo, el operativo se coordinará con la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Corrientes, que tendrá a su cargo la organización de la circulación vehicular, los desvíos, los espacios habilitados para estacionamiento y el armado y desarme de cada corsódromo.

Cronograma de los Corsos Barriales 2026

Las seis jornadas se desarrollarán en los siguientes barrios y avenidas:

27 de enero: barrio Bañado Norte, avenida Gobernador Ruiz, desde México hasta Vélez Sarsfield.

29 de enero: barrio Industrial, avenida J. R. Fernández, desde Río Chico hasta Pedro Esnaola.

3 de febrero: barrio 17 de Agosto, avenida Milán.

5 de febrero: barrio Juan de Vera, avenida Colón, desde El Cano hasta J. R. Vidal.

10 de febrero: barrio 1000 Viviendas, avenida Patagonia, desde Valerio Bonastre hasta avenida La Paz (Palco 2 de Abril).

12 de febrero: Costanera Sur, cierre sobre avenida Costanera Juan Pablo II, desde avenida Romero hasta 3 de Abril.

Desde el área de Seguridad remarcaron que el operativo se mantendrá activo durante toda la jornada, antes, durante y después de cada desfile. Se busca asegurar el orden de cada punto del recorrido.