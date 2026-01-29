La segunda noche de los Carnavales Barriales llegan al barrio Industrial

Tras un inicio exitoso en el barrio Bañado Norte, los Carnavales Barriales organizados por la Municipalidad de Corrientes tendrán este jueves su segunda noche en el barrio Industrial. El desfile comenzará a las 20 y contará con la participación de 27 comparsas, agrupaciones musicales y humorísticas.

El corsódromo itinerante se ubicará sobre la avenida J. R. Fernández, en el tramo comprendido entre las calles Río Chico y Pedro Esnaola, donde se desplegará el ritmo, el color y la tradición que caracterizan a esta celebración popular que recorre distintos barrios de la ciudad.3

Organización del circuito y cortes de tránsito

Según lo dispuesto por la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial del municipio, durante el desfile la banda este de la avenida estará destinada al recorrido de las comparsas, mientras que la banda oeste funcionará como sector peatonal para el público.

Por este motivo, se implementarán cortes y desvíos de tránsito a partir de las 18.30 en las calles y avenidas aledañas al circuito. Agentes municipales estarán apostados en distintos puntos para ordenar la circulación y orientar a los conductores.

Entre las intersecciones afectadas se encuentran:

Río Chico y José Rolón, Madrid, Badajoz, Eduardo Madero, UNNE, Mariño y Rocha

José Rolón y Los Cocos

Remedios de Escalada

Pedro Esnaola

Avenida Libertad y Quinquela Martín

Avenida Laprida

Dardo Rocha y Los Cocos

Trabajo municipal y propuestas artísticas

El viceintendente Ariel Báez anticipó que todas las noches de los Carnavales Barriales “serán muy intensas, con muchas sorpresas y muchos grupos musicales que van a pasar tocando en los carros”, con el objetivo de que disfruten vecinos y turistas.

Por su parte, la secretaria general de Gobierno, Florencia Ojeda, destacó que la celebración recorrerá cinco barrios y tendrá un cierre previsto en la Costanera. Además, remarcó el trabajo articulado de las distintas áreas municipales antes, durante y después de cada jornada.

“Todos los agentes ponen el cuerpo porque desde muy temprano se trabaja en la preparación del lugar y también hay tareas posteriores”, señaló, y agregó que al finalizar cada evento se realizan tareas para dejar la ciudad “igual de bonita como estaba antes”.

En ese sentido, el secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna, explicó que la organización de los carnavales incluye trabajos de limpieza urbana, arbolado y acondicionamiento del espacio público para garantizar el disfrute del público.

Espacios inclusivos

La Municipalidad de Corrientes dispuso un sector especial para personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar un espacio accesible y seguro durante el evento.

En ese marco, Lilian, integrante del grupo Ángeles de mi Tierra, invitó a vecinos y turistas a participar: “porque es algo nuestro, es algo que es de los correntinos”.

Cronograma de los Carnavales Barriales