radar meteorológico Club Pingüinos Carnavales barriales
Tránsito y transporte

Carnavales Barriales en Corrientes: así son los desvíos de colectivos para la segunda noche

La Municipalidad informó los cambios en los recorridos de varias líneas durante la segunda noche de corsos barriales. Se dispondrá de la presencia de agentes de tránsito para ordenar la circulación.

Por El Litoral

Jueves, 29 de enero de 2026 a las 08:35

El barrio Industrial será escenario de la segunda noche de los Carnavales Barriales 2026, la tradicional fiesta popular de Corrientes. Para facilitar la organización del tránsito, la Municipalidad informó desvíos en varias líneas de colectivo.

Los desvíos:

  • Líneas 105 A y C, desde el centro: circularán por avenida Armenia, A. Ontivero, L. Marechal, avenida Laprida y avenida Libertad, antes de retomar su recorrido habitual.

  • Líneas 105 A y C, hacia el centro: circularán por avenida Libertad, avenida Laprida, G. Mistral, Quinquela Martín y avenida Armenia, retomando luego su recorrido habitual.

  • Línea 105 B, desde el centro: circulará por avenida Armenia, A. Ontivero, L. Marechal, avenida Laprida, avenida Libertad, calle Unne y Benavidez, antes de volver a su recorrido normal.

  • Línea 105 B, hacia el centro: circulará por Sicilia, J. Sheridan, Río Chico, A. Nariño, avenida Libertad, avenida Laprida, G. Mistral, Quinquela Martín y avenida Armenia, retomando luego su recorrido habitual.

  • Líneas 109 A y B, desde el centro: circularán por avenida Armenia, A. Ontivero, L. Marechal, avenida Laprida y avenida Libertad, antes de retomar su recorrido habitual.

  • Líneas 109 A y B, hacia el centro: circularán por avenida Libertad, avenida Laprida, G. Mistral, Quinquela Martín y avenida Armenia, para luego volver a su recorrido normal.

Inspectores de tránsito estarán presentes en la zona para garantizar el orden y la seguridad vial. Se recomienda a los conductores circular con precaución.

