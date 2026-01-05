Cayó un poste de luz en el centro de Corrientes y una zona quedó sin servicio

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) dio a conocer este lunes que una zona del centro de la capital correntina se encuentra sin servicio de energía eléctrica producto de la caída de un poste de luz.

El hecho ocurrió cerca de las 8 de la mañana por las calles Córdoba y San Martín, donde un camión que pasó por la zona arrancó los cables y el poste, provocando que el suministro eléctrico quede interrumpido de manera preventiva.

Desde la DPEC informaron que personal técnico trabaja en el lugar para lograr la normalización del servicio.

Asimismo, se dispuso un corte total del tránsito sobre calle San Martín, con el objetivo de garantizar la seguridad de los operarios y de los vecinos que circulan por la zona.

Desde la empresa energética provincial señalaron que se continuará informando sobre el avance de los trabajos y el restablecimiento total del servicio eléctrico en la zona céntrica de la ciudad.