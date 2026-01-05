Cuándo se cobran las Becas Progresar en enero y quiénes reciben el pago completo de $35 mil

El arranque de enero trajo certezas para los beneficiarios de las Becas Progresar. Este mes se abona una cuota clave de $35.000 bajo la modalidad "Obligatorio".

La particularidad de este pago es que llega de forma íntegra a las cuentas de los estudiantes, sin el habitual descuento que se realiza mes a mes.

Cuota estímulo: por qué se cobra sin retenciones

La denominada "cuota estímulo" no representa un bono extra, sino un pago asociado a la participación en actividades formativas y al cierre del ciclo lectivo. Por este motivo, no se retiene el 20% que suele devolverse recién tras la certificación de regularidad anual.

El número de cuota que percibe cada alumno depende del momento en que se dio el alta en el sistema durante el año pasado:

Inscriptos en marzo 2025: Cobran en enero la cuota 10 (les restan dos para completar las 12).

Altas de agosto 2025: Cobran en enero la cuota 5 (les resta una para completar las 6).

Los tres puntos clave para asegurar el cobro

Para evitar demoras o la suspensión del depósito, la acreditación depende de la validación de la escuela. Los beneficiarios deben chequear tres requisitos fundamentales:

Medio de cobro: verificar la cuenta bancaria o tarjeta habitual de depósito. Estado del beneficio: el perfil debe figurar como "activo" y sin observaciones. Validación institucional: es el punto crítico. Si la escuela no certificó la condición de alumno regular o si existen inconsistencias con materias adeudadas, el pago no se deposita.

Qué pagos quedan pendientes para el 2026

Tras el depósito de enero, el calendario continuará en febrero y marzo para completar el ciclo de pagos correspondiente a la cursada 2025. Para los inscriptos en marzo, restan la cuota 11 (febrero) y la 12 (marzo), mientras que para los de agosto, solo queda la cuota 6 el mes próximo.

El esquema del programa se mantiene en un monto oficial de $35.000, pero el neto que recibe el estudiante varía según el tramo del año: se pagan 8 cuotas con retención, 2 cuotas estímulo sin descuento y 2 cuotas por mérito académico para aquellos que finalicen sus estudios sin adeudar materias.