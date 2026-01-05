Lourdes Sánchez: "La grilla de la FNC se va a conocer esta semana, pero no es prioridad"

La directora del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, sostuvo que la organización de la Fiesta Nacional del Chamamé continúa en marcha, aunque remarcó que “hoy no es la prioridad” debido a la situación que atraviesan San Luis del Palmar y Capital con las inundaciones. “Ojalá que se pueda realizar realmente, pero más detalles los vamos a dar entre el jueves y viernes”, adelantó.

Sánchez señaló que el Gobierno provincial tomó “una excelente decisión” al priorizar el acompañamiento a las familias afectadas. “Hoy no es la prioridad la fiesta, hoy estamos con una situación en San Luis y en otros puntos de la ciudad donde realmente es lo que importa”, expresó.

De todos modos, indicó que desde su área continúan las tareas previstas para la organización. “Seguimos con todo lo que es la organización, lo que es la grilla”, afirmó, y reiteró que las confirmaciones oficiales se darán en los próximos días.

Preparativos y trabajos en el anfiteatro

La funcionaria explicó que se realizan tareas de limpieza y mantenimiento del anfiteatro, además de cambios en el escenario. “Se empezó a hacer las tareas de limpieza, de mantenimiento del anfiteatro, hay que cambiar algunas cosas del escenario, los fenólicos, pinturas”, señaló.

También mencionó que se mantiene el diálogo con grupos y artistas vinculados a la programación. “Se está hablando con diferentes grupos, artistas”, explicó a Radio Sudamericana.

Respecto de publicaciones de artistas que se autoconfirmaron en redes sociales, aclaró: “Nosotros no vamos hoy a confirmar a nadie, oficial no es. Es una decisión de cada artista publicarlo en sus redes personales".

Consultada sobre la posible presencia de figuras de otros géneros, respondió: “Se viene hablando con varios artistas de nivel nacional, quizás son de otro género, pero que vienen exclusivamente a la fiesta a tocar chamamé”.

Finalmente, expresó su expectativa de que el evento pueda concretarse. “Ojalá que se realice, es una fiesta muy importante. También todo el trabajo que genera”, concluyó.