Investigan el robo a una empresa sin forzar los accesos: abrieron una caja fuerte y se habla de millones

La Policía de Corrientes confirmó el robo a un local comercial ubicado en General Paz al 1100, en la ciudad de Corrientes. Según informaron, a partir del análisis de las cámaras de seguridad, se observó que una persona ingresó al local utilizando un acceso habitual, sin ejercer violencia sobre puertas ni cerraduras.

Los autores accedieron a la caja fuerte a través de un boquete realizado en las paredes y se llevaron cheques y documentación.

Posteriormente, el individuo se dirigió directamente a una oficina interna, donde fue abierto un depósito en el que la empresa guardaba dinero, cheques y documentación. Desde la fuerza aclararon que, si bien el robo existió, no está confirmado el monto sustraído y señalaron que las cifras que trascendieron públicamente “no fueron confirmadas oficialmente”.

En el mismo sentido, se indicó que el hecho ocurrió en un edificio ubicado entre J. R. Vidal y Pío XII. Según la descripción del caso, los involucrados habrían ingresado al lugar empleando un sistema de llave digital y, tras acceder al sector interno, violentaron dependencias vinculadas al depósito.

En el foco de la investigación también está un vehículo de color blanco con una patente no correspondiente. El automóvil, que fue detenido en otro hecho delictivo la noche del 31 de diciembre, fue identificado en las cámaras de seguridad y permitió la hipótesis de que se haya tratado de la banda autora del golpe.

La investigación continúa a cargo de las autoridades policiales, que trabajan sobre las imágenes y los elementos recolectados en el lugar del hecho.

El caso se produjo en la madrugada del martes 23 de diciembre y era mantenido bajo reserva.