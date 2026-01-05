Denuncian la detención de 14 periodistas venezolanos en Caracas

El sindicato de Trabajadores de Prensa (SNTP) de Venezuela denunció que 14 periodistas y trabajadores de la prensa fueron detenidos durante la mañana y primera hora de la tarde de este lunes, la mayoría de ellos en la Asamblea Nacional y sus alrededores.

“Hasta ahora, tres fueron liberados y urgimos a las autoridades para que todos sean puestos en libertad inmediatamente”, reclamaron desde la cuenta de X del sindicato.

En otro comunicado difundido minutos antes, el SNTP se dirigió al país en un contexto que calificó de “profunda crisis política, institucional y social”, y señaló que “no es posible avanzar hacia una transición democrática mientras persistan la persecución política, la censura y las detenciones arbitrarias”.

“La libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y el derecho al trabajo no son concesiones del poder político, sino derechos humanos fundamentales”, subrayó el gremio, al recordar que estos están consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por el Estado venezolano.

El SNTP reiteró su exigencia de liberación inmediata de otros periodistas y trabajadores de la prensa que permanecen privados de libertad, detenidos -según el sindicato- como consecuencia directa de su labor informativa o del ejercicio legítimo de su derecho a expresarse.

“La prisión de periodistas constituye una grave violación a la libertad de prensa y una práctica orientada a intimidar, silenciar y generar autocensura”, advirtió la organización.

A esta situación se suma, de acuerdo al sindicato, el bloqueo de más de 60 medios de comunicación en internet, lo que calificó como “una forma de censura estructural que restringe el pluralismo informativo y limita deliberadamente el acceso de la ciudadanía a diversas fuentes de información”.

TN