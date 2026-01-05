Corrientes: detuvieron al joven que asaltó y golpeó al vicario de la parroquia de Caá Catí

Una madrugada de extrema tensión vivió el vicario parroquial de la localidad correntina de Caá Catí, el Padre José Vidal, quien fue víctima de un violento robo en su domicilio particular.

Gracias a una rápida intervención de la fuerza provincial, el autor del hecho fue detenido pocas horas después del ataque y se logró recuperar el botín sustraído.

El siniestro comenzó después de las 2 de la mañana, cuando un joven —presuntamente bajo los efectos de sustancias estupefacientes— saltó el muro perimetral del predio de la iglesia. Tras ganar el interior de la casa por una puerta trasera, el delincuente sorprendió al religioso, quien se encontraba solo en la propiedad ubicada junto al templo.

Forcejeo, lesiones y robo

Según confirmaron fuentes policiales, se produjo un enfrentamiento físico entre el vicario y el asaltante. Durante el forcejeo, el joven lastimó al Padre Vidal para lograr apoderarse de su teléfono celular y de una suma cercana a los 30.000 pesos.

A pesar del trauma del momento, el sacerdote logró identificar al agresor. Tras radicar la denuncia formal en la mañana de hoy ante la Fiscalía de turno, se inició un operativo cerrojo, precisó el portal Redes Sociales Caá Catí.

Detención y recuperación del botín

Las tareas investigativas permitieron localizar al sospechoso en el barrio San Cayetano, donde tiene su domicilio. En el procedimiento, los efectivos lograron la aprehensión del individuo y, lo más importante, el recupero total de los elementos sustraídos al sacerdote.

El Padre Vidal cumple un rol fundamental como vicario del Párroco local y es una figura muy apreciada en la zona. El detenido quedó a disposición de la justicia bajo los cargos de robo y lesiones.