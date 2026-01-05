Dengue en Corrientes: Salud Pública advierte por el riesgo de brote ante las lluvias y el turismo

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia emitió una serie de recomendaciones clave para fortalecer la prevención contra el Dengue. Tras las recientes precipitaciones, las autoridades sanitarias advirtieron que la acumulación de agua en recipientes se convierte en el reservorio ideal para las larvas del mosquito transmisor.

La directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, explicó que se encuentran en una etapa de "preparación en interbrote", lo que implica una vigilancia estricta de síndromes febriles para lograr un diagnóstico temprano. "El movimiento turístico habitual de esta época aumenta el riesgo de circulación viral", señalaron desde la cartera, recomendando el uso de repelente a quienes viajen a zonas con casos registrados.

Cómo identificar la enfermedad "rompe huesos"

El Dengue se transmite por la picadura de un mosquito infectado y puede afectar a personas de todas las edades. Los síntomas principales incluyen:

Fiebre incapacitante.

Dolor intenso de cabeza y detrás de los ojos.

Dolores musculares y articulares (de allí su nombre popular).

Eritema o enrojecimiento de la piel.

Desde el Ministerio subrayan que, aunque puede presentarse de forma leve, la enfermedad tiene el potencial de progresar a cuadros graves si no se trata a tiempo.

Medidas de prevención en el hogar

La estrategia más efectiva sigue siendo el descacharrado. Es fundamental vaciar, limpiar y cubrir objetos que acumulen agua estancada como macetas, neumáticos y floreros. Asimismo, se aconseja:

Uso de repelente: Aplicar de forma frecuente en piel y ropa. Protección en el hogar: Colocar mosquiteros en puertas y ventanas. Higiene: Mantener limpios desagües y canaletas.

Campaña de Vacunación 2026

La vacuna contra el Dengue continúa disponible para la población de entre 15 y 59 años. Los interesados deben inscribirse previamente en el sitio oficial: vacunacion.corrientes.gob.ar.

En la Ciudad de Corrientes, los centros de inmunización habilitados son el Hospital de Campaña “Escuela Hogar” y la Estación Saludable de la Plaza Cabral. En tanto, en las localidades del interior, la aplicación se realiza en los hospitales locales.