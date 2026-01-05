La Liga Profesional confirmó días y horarios de los partidos de las 12 primeras fechas 

La Liga Profesional confirmó este lunes los días y horarios de los partidos de las 12 primeras fechas del Torneo Apertura 2026. El certamen empezará el jueves 22 de enero con el encuentro entre Aldosivi y Defensa y Justicia.
De acuerdo al comunicado oficial, para la diagramación se tomó en cuenta la participación de los equipos argentinos en los torneos continentales. “Evitando solapar partidos de nuestra liga con los encuentros de la Fase 2 del repechaje de Copa Libertadores como también de la Recopa (Argentinos Juniors y Lanús respectivamente)”, explicaron.
También se contemplaron cuestiones como los descansos reglamentarios, las solicitudes de los organismos de seguridad y de la televisión, y el horario de verano que impide que se disputen partidos antes de las 17 horas.
Días y horarios de las 12 primeras fechas del Torneo Apertura
Fecha 1
Jueves 22 de enero
- 17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal)
- 20.00 Unión – Platense (Zona A)
- 20.00 Banfield – Huracán (Zona B)
- 22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
- 22.15 Instituto – Vélez (Zona A)
Viernes 23 de enero
- 17.45 San Lorenzo – Lanús (Zona A)
- 20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A)
- 22.15 Talleres – Newell’s (Zona A)
- 22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán (Zona B)
Sábado 24 de enero
- 17.00 Barracas Central – River (Zona B)
- 19.30 Gimnasia – Racing (Zona B)
- 22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B)
Domingo 25 de enero
- 18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A)
- 21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
- 21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B)
Fecha 2
Lunes 26 de enero
- 17.00 Platense – Instituto (Zona A)
Martes 27 de enero
- 17.45 Vélez – Talleres (Zona A)
- 20.00 Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo (Zona A)
- 20.00 Huracán – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
- 22.15 Newell’s – Independiente (Zona A)
- 22.15 Atlético Tucumán – Central Córdoba (Interzonal)
Miércoles 28 de enero
- 17.00 Aldosivi – Barracas Central (Zona B)
- 18.00 Racing – Rosario Central (Zona B)
- 20.00 River – Gimnasia (Zona B)
- 22.15 Estudiantes – Boca (Zona A)
Jueves 29 de enero
- 17.00 Deportivo Riestra – Defensa y Justicia (Zona A)
- 19.15 Lanús – Unión (Zona A)
- 19.15 Belgrano – Tigre (Zona B)
- 21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos (Zona B)
- 21.30 Sarmiento – Banfield (Zona A)
Fecha 3
Sábado 31 de enero
- 17.30 San Lorenzo – Central Córdoba (Zona A)
- 19.45 Independiente – Vélez (Zona A)
- 22.00 Talleres – Platense (Zona A)
- 22.00 Atlético Tucumán – Huracán (Zona B)
Domingo 1° de febrero
- 17.00 Barracas Central – Deportivo Riestra (Interzonal)
- 19.15 Boca – Newell’s (Zona A)
- 21.30 Rosario Central – River (Zona B)
Lunes 2 de febrero
- 17.30 Gimnasia – Aldosivi (Zona B)
- 17.30 Defensa y Justicia – Estudiantes (Zona A)
- 19.45 Tigre – Racing (Zona B)
- 22.00 Unión – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
- 22.00 Argentinos – Belgrano (Zona A)
Martes 3 de febrero
- 19.00 Banfield – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona A)
- 21.15 Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento (Zona B)
- 21.15 Instituto – Lanús (Zona A)
Fecha 4
Viernes 6 de febrero
- 21.00 Central Córdoba – Unión (Zona A)
Sábado 7 de febrero
- 17.00 Aldosivi – Rosario Central (Zona B)
- 18.00 Racing – Argentinos (Zona B)
- 20.00 River – Tigre (Zona B)
- 22.15 Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A)
- 22.15 Belgrano – Banfield (Zona B)
Domingo 8 de febrero
- 17.00 Platense – Independiente (Zona A)
- 17.00 Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B)
- 19.15 Huracán – San Lorenzo (Interzonal)
- 22.15 Gimnasia (Mza.) – Instituto (Zona A)
- 22.15 Vélez – Boca (Zona A)
Lunes 9 de febrero
- 17.00 Barracas Central – Gimnasia (Zona B)
- 19.15 Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona A)
- 19.15 Lanús – Talleres (Zona A)
- 21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
Fecha 5
Jueves 12 de febrero
- 19.00 Tigre – Aldosivi (Zona B)
- 21.15 Argentinos – River (Zona B)
Viernes 13 de febrero
- 18.00 Defensa y Justicia – Vélez (Zona A)
- 20.00 Independiente – Lanús (Zona A)
- 22.15 Unión – San Lorenzo (Zona A)
Sábado 14 de febrero
- 17.30 Banfield – Racing (Zona B)
- 19.45 Talleres – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
- 19.45 Huracán – Sarmiento (Zona B)
- 22.00 Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
- 22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano (Zona B)
Domingo 15 de febrero
- 17.00 Gimnasia – Estudiantes (Interzonal)
- 19.30 Boca – Platense (Zona A)
- 22.00 Rosario Central – Barracas Central (Zona B)
- 22.00 Instituto – Central Córdoba (Zona B)
Lunes 16 de febrero
- 19.00 Deportivo Riestra – Newell’s (Zona A)
Fecha 6 (Interzonal)
Jueves 19 de febrero
- 17.15 Defensa y Justicia – Belgrano
- 17.15 San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
- 19.30 Independiente Rivadavia Mza. – Independiente
- 19.30 Instituto – Atlético Tucumán
Viernes 20 de febrero
- 18.00 Estudiantes – Sarmiento
- 20.00 Boca – Racing
- 22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
- 22.15 Rosario Central – Talleres
Sábado 21 de febrero
- 17.00 Platense – Barracas Central
- 17.00 Banfield – Newell’s
- 19.15 Deportivo Riestra – Huracán
- 21.30 Central Córdoba – Tigre
Domingo 22 de febrero
- 18.30 Vélez – River
- 21.00 Unión – Aldosivi
A confirmar
- Argentinos – Lanús
Fecha 7
Martes 24 de febrero
- 17.00 Platense – Defensa y Justicia (Zona A)
- 17.30 San Lorenzo – Instituto (Zona A)
- 19.45 Belgrano – Atlético Tucumán (Zona B)
- 19.45 Central Córdoba – Talleres (Zona A)
- 22.00 Gimnasia (Mza.) – Independiente (Zona A)
Miércoles 25 de febrero
- 17.00 Barracas Central – Tigre (Zona B)
- 17.00 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)
- 19.30 Vélez – Deportivo Riestra (Zona A)
- 19.30 Newell’s – Estudiantes (Zona A)
Jueves 26 de febrero
- 17.15 Sarmiento – Unión (Interzonal)
- 17.15 Racing – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
- 19.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán (Zona B)
- 19.30 River – Banfield (Zona B)
A confirmar
- Lanús – Boca (Zona A)
- Aldosivi – Argentinos (Zona B)
Fecha 8
Sábado 28 de febrero
- 17.45 Boca – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
- 20.00 Independiente – Central Córdoba (Zona A)
- 22.15 Talleres – San Lorenzo (Zona A)
Domingo 1° de marzo
- 17.00 Newell’s – Rosario Central (Interzonal)
- 19.15 Argentinos – Barracas Central (Zona B)
- 19.15 Defensa y Justicia – Lanús (Zona A)
- 21.30 Tigre – Gimnasia (Zona B)
- 21.30 Instituto – Unión (Zona A)
Lunes 2 de marzo
- 17.00 Banfield – Aldosivi (Zona B)
- 19.15 Deportivo Riestra – Platense (Zona A)
- 19.15 Estudiantes – Vélez (Zona A)
- 21.30 Independiente Rivadavia Mza. – River (Zona B)
Martes 3 de marzo
- 19.00 Huracán – Belgrano (Zona B)
- 19.00 Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
- 21.15 Atlético Tucumán – Racing (Zona B)
Fecha 9
Jueves 5 de marzo
- 19.00 Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia
Viernes 6 de marzo
- 17.00 Barracas Central – Banfield (Zona B)
- 17.00 Platense – Estudiantes (Zona A)
- 19.45 Vélez – Newell’s (Zona A)
- 22.00 Unión – Talleres (Zona A)
- 22.00 Rosario Central – Tigre (Zona B)
Sábado 7 de marzo
- 17.00 Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
- 17.00 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (Interzonal)
- 19.15 San Lorenzo – Independiente (Zona A)
- 21.30 Racing – Huracán (Zona B)
- 21.30 Belgrano – Sarmiento (Zona B)
Domingo 8 de marzo
- 17.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B)
- 17.00 Lanús – Deportivo Riestra (Zona B)
- 19.15 Central Córdoba – Boca (Zona A)
- 21.15 River – Atlético Tucumán (Zona B)
Fecha 10
Martes 10 de marzo
- 17.30 Tigre – Vélez (Interzonal)
- 17.30 Newell’s – Platense (Zona A)
- 19.45 Independiente – Unión (Zona A)
- 22.00 Sarmiento – Racing (Zona B)
Miércoles 11 de marzo
- 17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B)
- 17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B)
- 19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A)
- 22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central (Zona B)
- 22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B)
Jueves 12 de marzo
- 17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
- 17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A)
- 19.15 Talleres – Instituto (Zona A)
- 19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano (Zona B)
- 21.30 Huracán – River (Zona B)
Viernes 13 de marzo
20.00 Estudiantes – Lanús (Zona A)
Fecha 11
Sábado 14 de marzo
17.00 Platense – Vélez (Zona A)
20.00 Rosario Central – Banfield (Zona B)
Domingo 15 de marzo
- 15.15 Tigre – Argentinos (Zona B)
- 15.15 Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)
- 17.30 Belgrano – Talleres (Interzonal)
- 19.45 River – Sarmiento (Zona B)
- 22.00 Unión – Boca (Zona A)
Lunes 16 de marzo
- 15.30 Barracas Central – Atlético Tucumán (Zona B)
- 15.30 Aldosivi – Huracán (Zona B)
- 17.45 San Lorenzo – Defensa y Justicia (Zona A)
- 20.00 Racing – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
- 22.15 Instituto – Independiente (Zona A)
Martes 17 de marzo
- 19.00 Lanús – Newell’s (Zona A)
- 21.15 Central Córdoba – Deportivo Riestra (Zona B)
- 21.15 Gimnasia (Mza.) – Estudiantes (Zona A)
Fecha 12
Viernes 20 de marzo
- 21.00 Banfield – Tigre (Zona B)
- 21.00 Atlético Tucumán – Gimnasia (Zona B)
Sábado 21 de marzo
- 15.30 Vélez – Lanús (Zona A)
- 17.45 Newell’s – Gimnasia (Mza.) (Zona A)
- 17.45 Defensa y Justicia – Unión (Zona A)
- 20.00 Independiente – Talleres (Zona A)
- 22.15 Belgrano – Racing (Zona B)
Domingo 22 de marzo
- 15.30 Sarmiento – Aldosivi (Zona B)
- 17.45 Estudiantes (Río Cuarto) – River (Zona B)
- 20.00 Boca – Instituto (Zona A)
- 22.15 Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central (Zona A)
- 22.15 Argentinos – Platense (Interzonal)
Lunes 23 de marzo
- 19.00 Estudiantes – Central Córdoba (Zona A)
- 21.15 Huracán – Barracas Central (Zona B)
Miércoles 25 de marzo
- 19.00 Deportivo Riestra – San Lorenzo (Zona A)