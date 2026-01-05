Identificaron al hombre hallado en Puerto Tirol y confirmaron que era correntino

La Policía de Chaco confirmó este lunes que el cuerpo hallado sin vida el domingo a la vera de la Ruta 16 en Puerto Tirol, corresponde a un hombre con domicilio en Corrientes.

Se trata de Carlos Ernesto Zagni, cuya identidad pudo ser establecida mediante complejos procedimientos técnicos debido al alto grado de descomposición en que se encontraba el cuerpo. Zagni fue localizado en el kilómetro 28,5, en las inmediaciones del Camping Policial, un sector frecuentado por deportistas y transeúntes.

El proceso de identificación

Dadas las condiciones del hallazgo, el reconocimiento no fue sencillo. Cuatro peritos del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCIF) trabajaron durante la mañana de este lunes en la toma de fotografías y la extracción de una impresión necrodactilar parcial.

Los datos obtenidos fueron procesados a través del Sistema de Gestión Biométrica (SIGEBI), cuyo cruce de información arrojó un resultado positivo para la identidad de Zagni. Hasta el momento, el fiscalía interviniente mantiene la carátula de "muerte dudosa", a la espera de que los estudios forenses determinen si el hombre presentaba signos de violencia o si el fallecimiento se debió a causas naturales.

Cronología de un hallazgo perturbador

El hecho fue descubierto el domingo por la tarde, cuando dos ciclistas que circulaban por la zona sintieron un fuerte olor nauseabundo proveniente de la banquina. Al acercarse, divisaron el cadáver a unos cinco metros de la calzada y dieron aviso inmediato al 911.

En el lugar trabajaron agentes de la Comisaría de Puerto Tirol y la División Medicina Legal, bajo las directivas de la Fiscalía N°6, a cargo de la doctora Marina Echarri, quien ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para las pericias de rigor.

