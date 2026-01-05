¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Captura de maduro

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela

Lo hizo en un acto ante la Asamblea Nacional, tras la captura de Nicolás Maduro.

Por El Litoral

Lunes, 05 de enero de 2026 a las 17:08

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró este lunes como presidenta del país ante la Asamblea Nacional de ese país.

Lo hizo luego de que el Tribunal Supremo la designara como mandataria interina tras la captura de Nicolás Maduro, quien ahora se encuentra detenido en los Estados Unidos.

"Vengo como vicepresidenta ejecutiva del presidente constitucional Nicolás Maduro a prestar juramento. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le causó al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo el dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en Estados Unidos", comenzó Delcy en su discurso previo a asumir.

En esa línea, continuó: "Vengo con dolor, pero también debo decir que vengo con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y venezolanas por nuestro padre libertador Simón Bolívar, nuestro guía y faro histórico".

"Juro por el comandante Hugo Chávez que dio vida a millones de personas; juro por Jorge Antonio Rodríguez y en su mirada juro por los niños de Venezuela. Juro por mi madre, por mi familia, por mi honor que no voy a descansar para ver a Venezuela en el destino que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente", dijo. 

