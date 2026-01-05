Un enfrentamiento entre un propietario y su inquilino terminó con dos heridos en el barrio Jardín de Corrientes

Una mañana de extrema violencia sacudió al barrio Jardín de la ciudad de Corrientes, cuando un conflicto doméstico escaló hasta convertirse en un sangriento enfrentamiento. El propietario de un inquilinato y uno de sus locatarios terminaron hospitalizados tras protagonizar una riña que incluyó golpes y el uso de un arma blanca.

El hecho se registró este lunes en una propiedad ubicada sobre la calle Las Orquídeas, casi intersección con Los Crisantemos. Según los primeros reportes, lo que comenzó como una discusión entre ambos hombres derivó rápidamente en agresiones físicas de gravedad.

Heridos de distinta consideración

Como resultado de la pelea, el dueño del inmueble, un hombre de 70 años, resultó con un fuerte traumatismo en la zona del cráneo. Debido a la edad de la víctima y la naturaleza del impacto, fue trasladado de urgencia al Hospital Escuela para una evaluación pormenorizada.

Por su parte, el inquilino sufrió una herida de arma blanca durante el forcejeo y fue derivado al Hospital Llano. Si bien se confirmó la lesión, las autoridades médicas trabajan para establecer la profundidad de la misma y el carácter de las heridas.

El testimonio del hijo del propietario

En declaraciones radiales, el hijo del dueño de la vivienda manifestó su desconcierto ante lo sucedido. "Hubo una agresión", confirmó, aunque aclaró que desconocía si su padre mantenía problemas previos con el inquilino.

Respecto al estado de salud del anciano, llevó algo de tranquilidad: "Mi papá tiene una herida cortante y aparentemente no es tan grave", señaló en contacto con Radio Sudamericana.

Hasta el momento, la Policía de Corrientes no ha determinado las causas exactas que originaron el altercado. Efectivos de la comisaría jurisdiccional trabajan en el lugar para recolectar testimonios y realizar las pericias correspondientes que permitan esclarecer las responsabilidades penales de cada involucrado.