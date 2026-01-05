Reforma laboral: Santilli llega a Corrientes con la mira puesta en el Senado

El Gobierno Nacional busca acelerar la aprobación de la reforma laboral y, para ello, el ministro del Interior, Diego Santilli, lanzará una gira federal durante el mes de enero. El funcionario comenzará su recorrido este miércoles en Chubut y tiene previsto arribar a Corrientes para mantener un encuentro clave con el gobernador Juan Pablo Valdés.

Se trata de la primera reunión oficial de Santilli con el actual mandatario correntino, quien asumió el pasado 10 de diciembre. El objetivo central del Ejecutivo es asegurar el acompañamiento de los legisladores que responden a los jefes provinciales "dialoguistas" para obtener la media sanción en el Senado durante el periodo de sesiones extraordinarias.

Los puntos de conflicto: Ganancias y Coparticipación

Pese a que el proyecto ya cuenta con dictamen, los gobernadores mantienen reparos sobre el impacto económico de la medida. La principal preocupación de mandatarios como Valdés radica en los artículos que proponen la Reducción de la Carga Tributaria y cambios en el Impuesto a las Ganancias, lo que podría perjudicar la recaudación de fondos coparticipables que llegan a las provincias.

En detalle, generan controversia la eliminación de los pagos por venta de inmuebles y la baja del porcentaje de ganancias en las últimas escalas de las empresas. Ante este escenario, las provincias estudian minuciosamente las derogaciones planteadas en la iniciativa oficialista.

Negociación por obras y fondos ATN

Para conseguir el respaldo definitivo, el oficialismo evalúa utilizar herramientas de negociación directa. Entre ellas se destacan las transferencias de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) —mecanismo ya utilizado con Chaco, Misiones y Tucumán en diciembre— y la posible reactivación de obras públicas que permanecen congeladas desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

La lista de Santilli incluye también reuniones con Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y otros siete gobernadores aliados. El éxito de estas conversaciones será determinante para el tratamiento legislativo previsto para el próximo 10 de febrero.

*Con información de TN