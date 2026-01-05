La declaración completa de Nicolás Maduro frente al tribunal de Nueva York: “Soy un prisionero de guerra”

En su primera audiencia ante la Justicia de Estados Unidos, Nicolás Maduro se declaró inocente de todos los cargos que se le imputan en la causa por narcoterrorismo y cuestionó el carácter del proceso judicial.

Frente al tribunal federal de Nueva York, el mandatario venezolano se presentó como un “prisionero de guerra” y afirmó: “Soy inocente, no soy culpable de nada de lo que se me acusa aquí”.

“No soy culpable, soy un hombre decente”, insistió Maduro durante la lectura de cargos. Y agregó: “Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas”.

La audiencia estuvo a cargo del juez Alvin Hellerstein, de 92 años, ante quien el líder chavista respondió “no culpable” a los cuatro cargos federales que enfrenta, entre ellos conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y delitos vinculados a la posesión de armas de guerra. “Tengo el escrito de la acusación”, interrumpió Maduro mientras el secretario leía las acusaciones.

Próxima audiencia

El tribunal dispuso una nueva audiencia para el 17 de marzo. Hasta esa fecha, el acusado permanecerá detenido en una cárcel federal de Brooklyn. Su abogado defensor, Barry Pollack, informó que por el momento no solicitará la libertad bajo fianza, aunque no descartó presentar ese pedido en una etapa posterior del proceso.

Las acusaciones, formuladas en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, sostienen que Maduro habría encabezado una estructura dedicada al tráfico internacional de drogas, conocida como el Cartel de los Soles, con presuntos vínculos con organizaciones criminales y armadas de la región.

El gobierno venezolano rechaza de manera sistemática esa hipótesis y califica la causa como una “maniobra de persecución política”.

De ser condenado, el mandatario venezolano podría enfrentar penas de varias décadas de prisión o incluso condenas a cadena perpetua, según la eventual acumulación de las sentencias previstas para cada uno de los cargos.

