Causa Once: De Vido apeló el fallo que le había negado la prisión domiciliaria

El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido pidió otra vez el beneficio de la prisión domiciliaria por problemas de salud y por su edad para cumplir su condena de cuatro años de prisión por la tragedia de Once.

La intención del ex titular de la cartera de Planificación Federal durante la gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner era dejar el penal de Ezeiza y proseguir su prisión en su chacra de la localidad bonaerense de Zárate.

Hace diez días, el juez federal Ricardo Basilíco rechazó otorgarle la detención domiciliaria al considerar que está en condiciones de continuar en la unidad 19 de Ezeiza, ya que sus afecciones pueden ser monitoreadas sin problemas desde allí mismo.

Ahora, los abogados de De Vido, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, volvieron a la carga con el pedido de domicilairia al apelar el fallo de Basílico, según pudo cinfirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.

Cómo sigue

El pedido deberá ser analizado por la Cámara Federal de Casación Penal durante la feria judicial de enero, ya que se trata de un tema vinculado a una detención.

De Vido está preso desde el 13 de noviembre pasado cuando se presentó en los tribunales de Comodoro Py para comenzar a cumplir su condena que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme por la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida el 12 de febrero de 2012.

Ese día el tren de la línea Sarmiento chocó tras no haber podido frenar cuando arribaba a la estación cabecera y 51 personas perdieron la vida.

El ex funcionario cumplió 76 años en la prisión en Ezeiza y alega que esa edad más sus problemas por diabetes son motivo suficiente para que la Justicia deba otorgarle la domiciliaria.

"Ha transcurrido un lapso superior a un mes sin que se haya verificado episodio alguno en el estado de salud del causante que tornara necesaria su derivación al Hospital Penitenciario Central o a un establecimiento asistencial extramuros, circunstancia que permite inferir que, en su actual ámbito de alojamiento, se le brindan las prestaciones terapéuticas adecuadas para sostener la estabilidad de su cuadro clínico", sostuvo el juez Basílico hace dos semanas.

Agencia NA