Finalissima: la Uefa descarta cambiar la sede del partido entre Argentina y España

La Finalissima entre Argentina y España sigue programada para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar, aunque el contexto regional mantiene en duda su realización. Este jueves, la UEFA aseguró que no se está considerando una sede alternativa para el partido.

El organismo europeo indicó que mantiene conversaciones con los organizadores qataríes para evaluar la situación y garantizar las condiciones necesarias. Desde la entidad destacaron el “enorme esfuerzo” que realizan en el país anfitrión para que el encuentro pueda llevarse adelante.

El partido entre los campeones de América y Europa prometía convertirse en una de las grandes citas del calendario futbolístico internacional. Las casi 89 mil entradas disponibles para el estadio Lusail se agotaron en poco tiempo, lo que reflejó la expectativa por el duelo.

Sin embargo, la escalada del conflicto en Medio Oriente cambió el escenario previsto para el evento deportivo. En ese contexto, la Federación de Fútbol de Qatar suspendió competiciones y torneos deportivos.

La medida puso en duda la organización de la Finalissima y abrió interrogantes sobre su desarrollo en la fecha establecida. Incluso se analiza la posibilidad de una postergación, mientras la organización trabaja para encontrar alternativas que permitan sostener el esperado partido.