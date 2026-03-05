¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

lluvias en Corrientes Claudio Polich SADOP
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 5 de marzo

Por El Litoral

Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 07:14

El Gobierno anunciará este jueves un nuevo aumento salarial para estatales y jubilados correntinos

¿Llegan más lluvias a Corrientes?: así estará el tiempo en las próximas dos semanas

El Gobierno de Corrientes fijó un aumento del 6% para docentes

Las provincias perdieron $1 billón de coparticipación en el primer bimestre

Corrientes: qué dijeron los gremios sobre el aumento docente

Mburucuyá: Pablo “Kelo” Guastavino renunció a su banca de concejal

Incautaron mercadería ilegal por más de $3,6 millones en Corrientes

Cinco años de cárcel para el conductor que atropelló y mató a dos jóvenes en Bella Vista
 

