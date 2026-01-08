Paro de colectivos en Corrientes: solamente funcionan dos líneas

Este jueves el servicio de transporte urbano en Capital está afectado por un paro de choferes de la empresa Ersa y San Lorenzo. Sin embargo, las líneas 101 y 110 de la empresa Turismo Miramar prestan servicio normal.

El secretario general de la UTA, José Luis Sabao, dijo que “depositaron algunos montos que no llegan al 50%, es por eso que mañana -este jueves- vamos a paro”, ante una entrevista a El Litoral.

En tanto que la empresa Turismo Miramar confirmó la normalidad de su servicio ante la consulta de otro medio local durante la noche del miércoles.

Es así que los correntinos solo contarán con el servicio de las líneas 101 y 110 durante este jueves hasta que se resuelva el conflicto salarial.

