Cómo es el protocolo de riesgo del municipio y que sé proyecta para los próximos meses

Los 85 milímetros de lluvia que cayeron en Capital escurrieron con rapidez y el secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna, destacó a El Litoral que "es resultado de los trabajos de limpieza y mantenimiento de los canales, que se realizaron los días previos". En esta oportunidad, no hubo evacuados y las zonas anegadas fueron atendidas inmediatamente ya que se habían instalado bombas de escurrimiento el día antes de la tormenta.

Todo lo detallado forma parte de un estricto protocolo que el municipio armó y que tiene su epicentro en el Comité de Operaciones de Emergencia (COE). "Todas las áreas del municipio trabajamos de manera mancomunada en el COE. El protocolo fija que de acuerdo a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional se actúa de determinada manera. Ayer (por el jueves) el primer aviso era una alerta amarilla, un par de horas después teníamos una alerta naranja. Los trabajos que se disponen son distintos de acuerdo a las estimaciones de riesgo, pero todas las áreas del municipio permanecen activos, atentos y en guardia", detalló Maldonado Yonna.

"Las zonas más afectadas fueron los barrios San Ignacio y Sapucay Norte, por eso instalamos bombas de desagote para acelerar el escurrimiento y todo funcionó muy bien. La declaración de emergencia no permite acelerar las soluciones, evitar los largos procesos burocráticos para llevar soluciones de manera más expedita a la gente", agregó.

"La limpieza de los canales permitió el rápido escurrimiento. Realizamos un intenso trabajo al respecto. Nos sigue sorprendiendo la cantidad de basura que recogemos en cada limpieza. Es algo que debemos intensificar: el trabajo de concientización, la necesidad de un cambio cultural, es una nueva generación y todos juntos tenemos que trabajar en la importancia de cuidar lo que hacemos con la basura. No solo se trata de obstruir canales de desagüe, sino de todo lo que implica arrojar los residuos o generarlos. El clima ha cambiado, debemos cuidar el ambiente para nuestro presente y el futuro de la generación que viene", insistió.

Consultado sobre los pasos a seguir, Maldonado Yonna, informó que "todas las áreas del municipio se mantienen alerta, pero nos espera un fin de semana sin mayores inconvenientes. En breve nos reuniremos con el intendente Claudio Polich para analizar el accionar de cada área, armar estadísticas y evaluar qué hay que mejorar. Eso es parte del protocolo: reunirnos antes y después de cada alerta para sacar conclusiones y mejorar políticas públicas".

"Estás lluvias pasarán y luego se prevé un tiempo sin grandes precipitaciones. Es ahí cuando se activará otra fase del protocolo climático, en el que el municipio realiza obras, tareas, proyectos que muchas veces no se ven, para evitar las grandes catástrofes. La cuestión no es qué hacer ahora que llueve sino todo lo que se hace antes de manera silenciosa y que muchas veces no se ve y poco se dice al respecto. Pero tenemos una hoja de ruta trazada para el futuro", dijo.

Sobre la cantidad de operarios que trabajan ante cada alerta, el funcionario explicó: "Desde el día uno el intendente Claudio Polich estableció que los municipales que forman parte de las áreas operativas no formarían parte de la feria municipal, así que tenemos a todos a disposición y trabajando ante cualquier eventualidad".