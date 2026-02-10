Avanzan obras hídricas para prevenir inundaciones en distintos barrios de la ciudad

El intendente Claudio Polich, junto al gobernador Juan Pablo Valdés, recorrió obras hídricas que se están ejecutando con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos en distintos sectores de la ciudad.

En este marco, se extendieron 1.400 metros del canal Decavial, una intervención que beneficia directamente a los barrios Molina Punta, Jardín y Punta Taitalo, mejorando la capacidad de desagote ante lluvias intensas.

Además, se avanzó con la construcción de 1.200 metros de un nuevo canal en el barrio Perichón, una obra clave que optimiza el drenaje en toda la zona y aporta mayor seguridad hídrica a los vecinos.

Estas acciones forman parte de un plan integral de infraestructura orientado a la prevención, el ordenamiento hidráulico y la tranquilidad de las familias, especialmente en épocas de lluvias fuertes.