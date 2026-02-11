Tensión en el Congreso: hay incidentes ente policías y manifestantes mientras se debate la reforma laboral

El oficialismo buscará este miércoles darle media sanción al proyecto de reforma laboral. Si bien la Casa Rosada cedió ante algunas demandas de los gremios, igualmente se espera una movilización masiva que comenzará en Plaza de Mayo y terminará frente al Congreso.

Ayer, Roberto Aguiar, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) amenazó a los gobernadores que apoyen el proyecto de la Casa Rosada: "Firmarán su sentencia de muerte”, dijo, marcando el tono de la tensión que gira en torno al debate.

Según confirmaron fuentes oficiales está previsto que las principales columnas comiencen a movilizarse hacia el recinto a partir de las 11:00. La Policía montó un operativo de seguridad especial en un comando unificado con la Ciudad de Buenos Aires que incluye vallas que rodean al Palacio Legislativo y a la Casa de Gobierno.

A primera hora del día, ya se veían alrededor del Congreso camiones hidrantes y gran presencia de efectivos. En esta nota, se actualizarán durante la jornada todas las novedades sobre las protestas contra la reforma laboral.

En este marco, tres integrantes de la Policía Federal resultaron heridos y dos manifestantes permanecen detenidos tras los disturbios, hasta ahora. La violencia escaló cuando aparecieron bombas molotov, después de que el enfrentamiento inicial incluyó lanzamiento de piedras y palos a los agentes policiales.

De momentos los conflictos siguen. Los manifestantes rompen las veredas en las calles aledañas al Congreso para tener más piedras para tirar. También están lanzando botellas de vidrio.

Las mismas personas que comenzaron a lanzar piedras y enfrentar a la policía con palos a través del vallado, se juntaron detrás de carteles, armaron bombas molotov y recolectaron piedras para lanzar.

Luego de tirar los proyectiles, las fuerzas volvieron a responder con camiones hidrantes para apagar el fuego y disipar a los manifestantes.