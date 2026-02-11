Abigeato en Perugorría: detienen a dos hombres y secuestran armas modificadas calibre .22

La Policía de Corrientes informó este miércoles que dos hombres fueron detenidos en el marco de una investigación por supuesto delito de abigeato en la localidad de Perugorría.

El procedimiento se llevó adelante tras actuaciones iniciadas bajo el Preventivo N° 07/26, en las que intervino personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica. Según el informe pericial realizado por la médica veterinaria Dra. Noel Bissaro, al examinar la cabeza de un bovino secuestrado y vinculado a la causa, se constató una herida compatible con el impacto de un arma de fuego de un proyectil calibre .22.

A partir de estos resultados y de las tareas investigativas desarrolladas, se solicitó una orden de allanamiento al fiscal interviniente, Dr. Oscar Cañete, quien libró la Orden N° 31 (LIF 135532/26).

Allanamiento y secuestro de armas

El operativo se concretó en un domicilio de la familia Ramírez y arrojó resultado positivo. En el lugar, los efectivos procedieron al secuestro de dos armas de aire comprimido modificadas a calibre .22 mm, elementos que estarían relacionados con el hecho investigado.

Posteriormente, la autoridad judicial emitió las órdenes de detención N° 29 y 30 para Pedro Ramírez (65) y Gerardo Ramírez (36), quienes fueron aprehendidos.

Ambos fueron examinados en el hospital local y alojados en la Unidad Especial. Debido a la falta de plazas, fueron trasladados a la Alcaldía de Curuzú Cuatiá, donde permanecerán a disposición de la Justicia mientras avanza la causa por abigeato en Perugorría.