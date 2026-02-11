¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Carnavales barriales show de comparsas prohibido estacionar
Para evitar accidentes

Prohíben estacionar en un tramo clave de avenida Pujol para agilizar el tránsito

La medida regirá desde este viernes 13, de 8 a 20, entre la plazoleta España y Caá Guazú. Buscan mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial.

Por El Litoral

Miércoles, 11 de febrero de 2026 a las 19:30
Gentileza Municipalidad

A partir de este viernes quedará prohibido el estacionamiento de todo tipo de vehículos en ambos sentidos de la avenida Gobernador Juan Pujol, en el tramo comprendido entre la plazoleta España y la calle Caá Guazú. La disposición regirá de lunes a domingo, en el horario de 8 a 20, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y reducir riesgos en una de las arterias más transitadas de la ciudad.

Evitar accidentes 

La medida fue establecida a través de la Resolución Nº 149 del Departamento Ejecutivo Municipal y será aplicada ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante. Según se informó, la decisión apunta a optimizar la movilidad urbana ante el alto volumen de circulación de vehículos particulares, transporte público y unidades de gran porte que utilizan esa avenida.

Gentileza Municipalidad

Entre los fundamentos, señalaron que, si bien a nivel nacional se registró una baja en los índices de siniestralidad vial durante el último año, el número total de hechos continúa siendo elevado, lo que exige profundizar acciones preventivas y de control. En el ámbito local, además, se advirtieron dificultades operativas y escenarios potenciales de riesgo en intersecciones y sectores de circulación intensa.

La Secretaría de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana fue designada como autoridad de aplicación y contralor del cumplimiento de la resolución, que ordena implementar de manera inmediata las medidas preventivas necesarias. La normativa se apoya en la Carta Orgánica Municipal y en las ordenanzas Nº 7379/23 y Nº 7699/25, que facultan al Ejecutivo a revisar y modificar disposiciones vinculadas al ordenamiento vial para optimizar el sistema de transporte y la seguridad en la vía pública.

