Prohíben estacionar en un tramo clave de avenida Pujol para agilizar el tránsito

A partir de este viernes quedará prohibido el estacionamiento de todo tipo de vehículos en ambos sentidos de la avenida Gobernador Juan Pujol, en el tramo comprendido entre la plazoleta España y la calle Caá Guazú. La disposición regirá de lunes a domingo, en el horario de 8 a 20, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y reducir riesgos en una de las arterias más transitadas de la ciudad.

Evitar accidentes

La medida fue establecida a través de la Resolución Nº 149 del Departamento Ejecutivo Municipal y será aplicada ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante. Según se informó, la decisión apunta a optimizar la movilidad urbana ante el alto volumen de circulación de vehículos particulares, transporte público y unidades de gran porte que utilizan esa avenida.

Gentileza Municipalidad

Entre los fundamentos, señalaron que, si bien a nivel nacional se registró una baja en los índices de siniestralidad vial durante el último año, el número total de hechos continúa siendo elevado, lo que exige profundizar acciones preventivas y de control. En el ámbito local, además, se advirtieron dificultades operativas y escenarios potenciales de riesgo en intersecciones y sectores de circulación intensa.

La Secretaría de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana fue designada como autoridad de aplicación y contralor del cumplimiento de la resolución, que ordena implementar de manera inmediata las medidas preventivas necesarias. La normativa se apoya en la Carta Orgánica Municipal y en las ordenanzas Nº 7379/23 y Nº 7699/25, que facultan al Ejecutivo a revisar y modificar disposiciones vinculadas al ordenamiento vial para optimizar el sistema de transporte y la seguridad en la vía pública.