El 57% de los proyectos de investigación en la Unne son dirigidos por mujeres

En el Día Internacional de la Mujer y la Niña, la Universidad Nacional del Nordeste dio a conocer que de un total de 1.409 docentes/investigadores, 807 son mujeres.

El día conmemorativo fue establecido en el año 2015, mediante la Resolución 70/212 de la Asamblea General de la ONU, con el objetivo de promover el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia de las mujeres y niñas en pos de la igualdad y la lucha contra la brecha de género.

Así, cada 11 de febrero se dedica la fecha al reconocimiento del papel clave que desempeñan las mujeres en la comunidad científica y la tecnología.

A nivel mundial, las mujeres siguen representando menos de un tercio del total de quienes se dedican a la investigación, según UNESCO, por lo que cerrar la brecha de género es importante no solo para la equidad, sino también para la calidad, la pertinencia y el impacto de la ciencia, la tecnología y la innovación.

En Argentina, si bien la mayoría de quienes investigan son mujeres, 6 de cada 10 personas, persisten brechas de género que se manifiestan por ejemplo en el acceso diferencial a las categorías más altas de la carrera de investigación.

En ese marco, desde la Universidad Nacional del Nordeste reconocen a investigadoras y becarias de la UNNE y señalan que “los datos demuestran la necesidad de educar en la igualdad, animar a las mujeres a apostar por carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés), mejorar las posibilidades, aminorar las barreras que aparecen en el terreno laboral y reconocer y visibilizar el trabajo de las científicas y tecnólogas. Solo así se podrán revertir la brecha de género que existe en la actualidad”.

En el caso de la Universidad Nacional del Nordeste, se expone que cuenta con un amplio número de investigaciones dentro de las Unidades Académicas e Institutos de Investigación que se dedican a producir conocimiento en áreas de alto impacto tanto en lo regional como en lo nacional e internacional, con una creciente participación de las mujeres.

En ese contexto, se encuentran vigentes 402 proyectos de ciencia acreditados por la Secretaria General de Ciencia y Técnica del UNNE, de los cuales 229 son dirigidos por investigadoras mujeres, representando el 56,96% de la nómina.

Respecto a la conformación del recurso humano en la ciencia, sobre un total de 1409 Docentes Investigadores, 807 son mujeres, de las que 201 se encargan de la dirección de proyectos.

Del total de 229 investigaciones dirigidas por mujeres en la UNNE, el 14,4% corresponden al área del conocimiento «Medicina, Odontología y Ciencias de la Salud», 12,6% a «Biología», 11,7% a «Antropología, Sociología y Ciencias Sociales», 10,04% a «Agronomía», 9,6% a «Veterinaria», 6,9% a «Educación», 6,1% a «Derecho y Jurisprudencia», igual porcentaje a «»Química, Bioquímica y Farmacia», 4,7% a «Arquitectura» y 3,9% de los proyectos abordan temáticas de «Historia y Geografía».

En el área de «Literatura y Lingüística» se agrupan el 3,06% de las investigaciones dirigidas por mujeres, el 2,6% «Ciencias de la Tierra, el Mar y la Atmósfera», el 2,6% corresponden al campo de la «Ingeniería», 1,7% en el área de las «Artes», 1,7% a «Economía, Administración y Contabilidad», 1,3% a Psicología, 0,44% a «Filosofía» y 0,44% a «Física, Astronomía y Geofísica».

Política institucional

Nuestras políticas están completamente alineadas con la búsqueda de favorecer la participación de la mujer en la ciencia», destacó la Secretaria General de Ciencia y Técnica de la UNNE, Dra. Laura Leiva.

Al respecto, como parte de esta fecha conmemorativa, la UNNE considera la importancia de reconocer la tarea que realizan investigadoras y becarias de investigación, y demás mujeres que desde distintos roles colaboran con la ciencia que se hace en la Universidad.

Desde la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la UNNE se remarcó que como institución se tiene como objetivo primordial promover la igualdad de oportunidades, la equidad de género y eliminar las barreras de acceso y permanencia en la educación, la capacitación y la investigación en los ámbitos de la ciencia, visibilizando el rol de las mujeres en la academia y fomentando acciones que reconozcan su liderazgo, evidenciando la participación activa y creciente de las mujeres en las ciencias.

La Universidad Nacional del Nordeste sostiene el compromiso de generar acciones que promuevan la igualdad de género en las ciencias es crucial para construir un futuro sostenible y justo”, señaló la Mgter. Érika Sánchez, directora del área.