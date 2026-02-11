¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

bombuchas Lisandro Almirón lluvias en Corrientes
bombuchas Lisandro Almirón lluvias en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 11 de febrero

Por El Litoral

Miércoles, 11 de febrero de 2026 a las 07:08

La inflación de enero fue de 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos 12 meses

Trabajadores despedidos en la textil Alal no pagarán la luz y recibirán mercaderías

La llamativa propuesta de un municipio correntino: organizan una guerra de bombuchas

La Justicia dispuso registrar el fallecimiento de Cecilia Strzyzowski como femicidio y restituir los restos a su familia

Incendio en una forestal de Corrientes: difunden un identikit para dar con el sospechoso

El correntino Daniel “Keko” Villalba se suma al plantel de Boca Unidos

Docentes: Ana Miño afirmó que trabaja en una propuesta salarial “coherente y responsable”

Antes del fin de semana largo, vuelos cancelados y demoras en el aeropuerto de Corrientes

Vuelve el cine regional al Patio de Cultura: así es la grilla del ciclo “Cine Naé”

Telemedicina en Corrientes: Juan Pablo Valdés hizo un anuncio en el aniversario de Alvear

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD