Prevención de inundaciones en Corrientes: se realiza mantenimiento del canal Transnea

La Municipalidad de Corrientes continúa con un plan de mantenimiento de canales a cielo abierto, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua de lluvia. Actualmente, los trabajos se concentran en el canal ubicado en las inmediaciones de la avenida Maipú, frente a la sede de la empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste (Transnea).

La limpieza general se basa en la remoción de residuos y desmalezamiento, como parte de un trabajo más amplio que incluye canales principales, secundarios y aliviadores de la ciudad.

El secretario de Obras Públicas, Juan Sebastián Gómez De La Fuente, señaló que el objetivo principal es “permitir el mayor escurrimiento posible en el menor tiempo que admite el canal”. Esto beneficiaría a los barrios San Roque Este, San Roque Oeste y parte del Quintana.

Otros canales

También se realizan tareas en los canales Decavial, Canal 5, Canal 4, Abitvol, Santa Catalina, Canal Sur, Eragia y aliviadores de Laguna Soto y del Martillo, en el barrio Bejarano.

Próximamente, se prevé intervenir en el barrio La Olla, que confluye al conducto Frondizi y desemboca en el arroyo Pirayuí.

Del mismo modo, para cerrar el mes de febrero, se planifica la limpieza del canal Pirayuí, que se extiende desde la avenida Maipú hacia la Ruta 12.