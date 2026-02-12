Aseguran que Mauro Icardi estuvo a los besos con una mujer en Turquía



Un nuevo foco de polémica envuelve a Mauro Icardi. En las últimas horas, comenzaron a multiplicarse las versiones que aseguran que el delantero habría sido infiel a La China Suárez, quien se encuentra en la Argentina cumpliendo compromisos vinculados al estreno de la serie En el barro.

El episodio que encendió las alarmas ocurrió en Turquía, durante el festejo por el cumpleaños número 30 del mediocampista Lucas Torreira. Icardi asistió a la celebración junto a otros compañeros y amigos cercanos, en una noche marcada por la música, los brindis y el clima distendido.

Sin embargo, un video que empezó a circular en redes sociales cambió el tono festivo por el escándalo. En las imágenes supuestamente se lo ve al futbolista bailando rodeado de varias personas, y en particular muy cerca de una mujer morocha, lo que generó especulaciones inmediatas.



En uno de los fragmentos más comentados del clip, se observa cómo la mujer le toma el rostro a un hombre con características físicas similares a las de Icardi y le da un beso apasionado. Aunque no hay confirmación oficial sobre la identidad de la persona que aparece en el video, las imágenes fueron suficientes para que estallaran los rumores de una posible traición.

Por el momento, ninguno de los protagonistas salió a dar declaraciones públicas al respecto. Mientras tanto, el video sigue circulando y alimentando las versiones sobre una nueva crisis en la relación del futbolista y la actriz.

La reacción de la China Suárez

Mientras tanto, la China Suárez se encuentra cumpliendo con las notas de prensa previo al estreno de la segunda temporada de En el Barro, por lo que en sus redes sociales solo se vieron posteos de este tipo. Fiel a su estilo, se especula con que no le dé entidad a lo que circula en redes sociales y todo quede en la nada, una vez más.

minutouno.com