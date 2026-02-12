Violento asalto a la madre de Sergio Lapegüe: maniataron a las cuidadoras

La familia de Sergio Lapegüe atraviesa horas de profunda angustia luego de que la casa de su madre fuera blanco de un violento robo. El hecho ocurrió en Lomas de Zamora, donde vive Elba Palermo, de 90 años, quien padece Alzheimer y necesita asistencia permanente.

La información fue revelada en A la Tarde, donde el periodista Luis Bremer brindó detalles estremecedores sobre lo sucedido. “Tiene 90 años y está cursando un alzheimer. No fue un asalto más. Ingresaron en su vivienda de Lomas de Zamora. Estos tres delincuentes que ingresaron maniataron a las dos cuidadoras. Una fue vendada y ahorcada, lastimada pero está a salvo”, relató.

Según trascendió, los ladrones revolvieron cada rincón del domicilio y no dudaron en increpar a la mujer mayor. “Rompieron todo en la casa, encararon a la mamá de Sergio, una señora que tiene el habla disminuida y le exigían que diga donde estaba el dinero”, agregó Bremer, dando cuenta del nivel de violencia ejercido durante el asalto.



Antes de huir, los delincuentes intentaron borrar rastros. “Rompieron las cámaras internas y se llevaron la consola con las imágenes. La policía llegó rápidamente y están buscando las cámaras con el recorrido de los delincuentes”, detalló el periodista.

Por su parte, Santiago Sposato sumó otro dato clave para la investigación: “Confirmarían que los delincuentes entraron con una llave por el portón del garage, la que está contra la medianera del vecino”. Además, señaló que “llamó la atención la violencia con la que dieron vuelta el cuarto principal y otro cuarto en el que hay el escritorio, es donde los delincuentes habrían pensado que tenían algo de valor”.

La causa continúa en investigación mientras la familia del conductor acompaña a Elba y a las cuidadoras tras el traumático episodio.

