¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Parque Mitre Teatro Vera Aguas de Corrientes
Parque Mitre Teatro Vera Aguas de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Zona céntrica

Tránsito: cortes en la calle Quintana por trabajos de Aguas de Corrientes

Según lo informado por la Municipalidad, será desde las 13 hasta las 20.

Por El Litoral

Viernes, 13 de febrero de 2026 a las 11:23

La Municipalidad de Corrientes informó a través de sus redes sociales que hoy, de 13 a 20, el tránsito estará interrumpido en la calle Quintana, entre Mendoza y San Juan.

La medida se debe a trabajos de mantenimiento realizados por la empresa Aguas de Corrientes, que requieren el cierre temporal de la vía.

Desde el municipio solicitaron a los conductores y peatones evitar circular por la zona y planificar rutas alternativas.

Se recomienda a los ciudadanos y a los comercios del sector tomar precauciones durante el horario del corte y atender las indicaciones de tránsito en el lugar.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD