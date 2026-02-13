Tránsito: cortes en la calle Quintana por trabajos de Aguas de Corrientes

La Municipalidad de Corrientes informó a través de sus redes sociales que hoy, de 13 a 20, el tránsito estará interrumpido en la calle Quintana, entre Mendoza y San Juan.

La medida se debe a trabajos de mantenimiento realizados por la empresa Aguas de Corrientes, que requieren el cierre temporal de la vía.

Desde el municipio solicitaron a los conductores y peatones evitar circular por la zona y planificar rutas alternativas.

Se recomienda a los ciudadanos y a los comercios del sector tomar precauciones durante el horario del corte y atender las indicaciones de tránsito en el lugar.