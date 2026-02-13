La Nasa y SpaceX lanzaron la misión Crew-12 hacia la Estación Espacial Internacional

La misión Crew-12 de la Nasa despegó este viernes desde Cabo Cañaveral en un cohete Falcon 9 de SpaceX con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI). El lanzamiento, que se produjo poco después de las 7 de la mañana (hora de Argentina), tuvo que ser reprogramado en dos ocasiones debido a condiciones climáticas adversas.

La cápsula SpaceX Dragon se acoplará a la EEI el sábado, a unos 400 kilómetros sobre la Tierra. Esto daría inicio a una misión que se extenderá por nueve meses, más tiempo del habitual para este tipo de viajes.

Integrantes

La tripulación de Crew-12 está compuesta por los estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, la francesa Sophie Adenot y el ruso Andrey Fedyaev.

Son el reemplazo del Crew-11, integrado por Zena Cardman, Mike Fincke, el japonés Kimiya Yui y el ruso Oleg Platonov. La tripulación tuvo que regresar a la Tierra el 14 de enero tras una emergencia médica en uno de sus miembros.

La Nasa no reveló la identidad del tripulante afectado, pero confirmó que se trató de la primera evacuación médica en la historia de la Estación Espacial.