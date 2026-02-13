Corrientes: detuvieron a dos hombres vinculados a un robo en el barrio La Rosada

La Policía de Corrientes demoró a dos hombres que circulaban en motocicletas en la plaza Mercosur. Durante la identificación, tras observar actitudes sospechosas, se corroboró que uno de ellos está vinculado a un robo ocurrido días atrás en la calle Jujuy al 700, en el barrio La Rosada.

Antecedentes

Ambos hombres tienen antecedentes por delitos previos. Por tal motivo, las motocicletas en las que se trasladaban (una Honda Wave y una Honda Tornado) fueron secuestradas.

Los demorados y los vehículos fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la Comisaría Décimo Octava, donde continúan los procedimientos bajo la supervisión de las autoridades judiciales.