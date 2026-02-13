¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

poceada correntina Parque Mitre Teatro Vera
poceada correntina Parque Mitre Teatro Vera
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CAPITAL

Corrientes: detuvieron a dos hombres vinculados a un robo en el barrio La Rosada

Además, se secuestraron dos motocicletas.

Por El Litoral

Viernes, 13 de febrero de 2026 a las 10:14

La Policía de Corrientes demoró a dos hombres que circulaban en motocicletas en la plaza Mercosur. Durante la identificación, tras observar actitudes sospechosas, se corroboró que uno de ellos está vinculado a un robo ocurrido días atrás en la calle Jujuy al 700, en el barrio La Rosada.

Antecedentes 

Ambos hombres tienen antecedentes por delitos previos. Por tal motivo, las motocicletas en las que se trasladaban (una Honda Wave y una Honda Tornado) fueron secuestradas.

Los demorados y los vehículos fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la Comisaría Décimo Octava, donde continúan los procedimientos bajo la supervisión de las autoridades judiciales.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD