Juana Repetto respondió a las críticas por adoptar un gato a semanas de dar a luz

En medio de la recta final de su embarazo, Juana Repetto generó repercusión en redes tras contar que adoptó un gatito a pocos días de dar a luz. El anuncio despertó advertencias de algunos seguidores por los posibles riesgos de la toxoplasmosis.

A través de una serie de historias en Instagram, la influencer salió a responder los cuestionamientos. “Hay mucha gente diciendo ¡Gato embarazo, gato embarazo! Averigüen cada uno con sus obstetras“, comenzó diciendo en una historia de Instagram.

Luego explicó cuáles son los recaudos que toma en su vida cotidiana: “Para contagiar la toxoplasmosis a través de un gato, tenés que tener contacto directo con la caca, tocarla y llevártela a la boca o alguna mucosa del gato. O sea, yo, por supuesto, no soy la persona que está levantando ahora la caca de las piedritas”.



También remarcó que sus mascotas son higiénicas y que eso reduce los riesgos. “En mi caso, siempre he tenido la suerte de que los gatos fueran muy higiénicos. Se manejan solos, digo, no los tenés que sacar a pasear para que hagan caca, le ponés las piedritas y hacen. Con una palita no tenés que tocar la caca”, agregó.

Para cerrar, envió un mensaje directo a quienes la criticaron: “Relajen, yo sé cómo cuidarme a mí, a mis hijos y a los demás”.

La situación se originó a partir de la presentación de Kiwi, el nuevo gatito que sumó a la familia y que mostró en sus redes junto a sus hijos. En el video de bienvenida, contaron que el animal tiene poco más de un mes y que rápidamente se adaptó a la casa.

En un posteo anterior, Repetto relató que la adopción ocurrió luego de que su otro gato, Hulk, desapareciera y pensaran que había muerto. Sin embargo, al día siguiente de sumar a Kiwi, el felino reapareció en la puerta de su hogar.



Actualmente Hulk permanece internado y la familia espera su recuperación. Mientras atraviesa los últimos días de embarazo, la influencer pidió buenas energías para que su mascota pueda volver pronto a casa.

minutouno.com