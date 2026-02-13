Corrientes: se realizan obras de recuperación en el parque Mitre

La Municipalidad de Corrientes desarrolla trabajos de recuperación en el parque Mitre, ubicado en el barrio Aldana, uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad. Las intervenciones forman parte de un plan integral de mejora de espacios públicos.

Actualmente, se realizan tareas de reconstrucción de veredas y construcción de nuevos tramos peatonales para optimizar la circulación interna y mejorar el escurrimiento del agua de lluvia. “Estas obras permitirán preservar mejor las estructuras, evitar anegamientos y prolongar la vida útil de la infraestructura del parque”, indicó el secretario de Obras Públicas, Sebastián Gómez De La Fuente.

En el paseo universitario, que atraviesa transversalmente el parque, se efectúa aporte y nivelación de suelo para mejorar la estabilidad del terreno y brindar mayor seguridad.

Otras intervenciones previstas incluyen la pintura de luminarias, la restauración de juegos infantiles y mobiliario urbano, la construcción de nuevas plataformas y la instalación de pisos de caucho en sectores de juegos. Además, se proyecta la construcción de rampas de acceso para personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar accesibilidad e inclusión.

Plazo estimado y otras obras

Según el funcionario, las tareas de pintura y restauración tendrán un plazo estimado de dos semanas, mientras que la construcción de plataformas y colocación de pisos de caucho demandará aproximadamente dos meses, por su complejidad técnica.

Gómez De La Fuente adelantó que, tras finalizar esta etapa en el parque Mitre, el plan de recuperación continuará en la plaza Boca Juniors del barrio Malvinas Argentinas.