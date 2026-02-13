Claudio Úbeda perfila modificaciones para el partido de Boca ante Platense

Claudio Úbeda comenzó a perfilar los posibles cambios en Boca de cara al partido de este domingo frente a Platense, luego de la dura derrota ante Vélez en Liniers. Durante la práctica de fútbol de este jueves en La Bombonera, el entrenador realizó tres modificaciones con respecto al equipo que cayó en el último encuentro.

En la delantera, Ángel Romero ingresó en lugar de Kevin Zenón, mientras que Gonzalo Gelini dejaría su puesto a Iker Zufiaurre, autor del gol del descuento ante el Fortín. En el mediocampo, Milton Delgado sería reemplazado por Williams Alarcón, un jugador de perfil más ofensivo que aún no tuvo continuidad en el Apertura.

Aunque la práctica del jueves suele dar indicios sobre el once titular, Úbeda podría realizar cambios de último momento. No se descarta la inclusión de Tomás Aranda ni la de Marcelo Weigandt en lugar de Juan Barinaga, quien atraviesa un momento de menor rendimiento.

La probable formación de Boca para enfrentar a Platense:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Iker Zufiaurre, Miguel Merentiel y Ángel Romero.

Con información de TyC Sports.