Candlelight vuelve a Corrientes para celebrar el 14 de febrero con música clásica

Candlelight vuelve a Corrientes con un concierto de música clásica en vivo en el Teatro Oficial Juan de Vera. La propuesta, iluminada por cientos de velas, ofrecerá este sábado 14 de febrero funciones a las 19 y 21:30 horas.

La programación incluye un “Especial de San Valentín” y un “Tributo a Coldplay”, interpretados por un cuarteto de cuerdas local conformado por dos violines, viola y violonchelo. Los programas combinarán compositores clásicos con arreglos de artistas contemporáneos, ofreciendo una experiencia musical multisensorial.

La serie de conciertos, presentada por Fever, busca acercar la música clásica a un público más amplio y valorar espacios emblemáticos de la ciudad. Candlelight se realiza en varias fechas durante febrero y marzo, generando un entorno íntimo y único para los asistentes.

Presente en cientos de ciudades en todo el mundo, Candlelight se concibe como una iniciativa para democratizar el acceso a la música clásica y visibilizar el talento de músicos locales, ofreciendo al público una experiencia artística diferente e inmersiva.