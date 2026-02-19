Fiesta del Agricultor 2026: fuerte dispositivo de seguridad en Juan Pujol

La Policía de Corrientes implementará un dispositivo especial de seguridad con motivo de la 26ª edición de la Fiesta del Agricultor, que se realizará el sábado 21 de febrero en la cancha del Club Deportivo Atlético Juan Pujol, en la localidad de Juan Pujol.

El evento, que este año se desarrollará bajo el lema “Juan Pujol nos une”, prevé una importante concurrencia de público.

Coordinación interinstitucional

El operativo fue dispuesto por el Ministerio de Seguridad, junto a la Subsecretaría de Seguridad y la Policía de la Provincia, a través de distintas áreas operativas.

Participarán la Dirección de Planeamiento y Operaciones, la Dirección General de Coordinación e Interior, la Unidad Regional III de Curuzú Cuatiá, la Comisaría de Distrito Juan Pujol, la Dirección General de Seguridad Vial y la Dirección de Grupos Especiales.

Controles y prevención

El plan de seguridad se implementará antes, durante y después de la finalización de las actividades programadas. Según se informó, el objetivo es prevenir alteraciones del orden público y la comisión de delitos, además de garantizar la seguridad vial.

En los accesos a la localidad y en distintos puntos de control, se advertirá a los conductores sobre la realización del evento, teniendo en cuenta que se espera la llegada de personas en vehículos, motocicletas y a pie.

Corredor sanitario

Asimismo, se establecerá un corredor sanitario con personal médico y de apoyo disponible durante todo el operativo, para brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad y asegurar el traslado hacia centros asistenciales si fuera necesario.

Recomendaciones al público

Desde la fuerza solicitaron la colaboración de quienes transiten por la zona y especialmente de los asistentes al evento, a fin de respetar las indicaciones de los organizadores y del personal de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la fiesta.