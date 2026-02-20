†

AUGUSTO MILLÁN

Q.E.P.D.

Falleció el 18 de febrero de 2026. Su hermana Ma. Hortencia, sus sobrinos Juan, Jimena, Juan Martín, María, Andrés, María Elisa; sobrinos nietos Clara, Juan Cruz, Juan Pablo, Juan Martin, Santiago, Ignacio, Rosario, Mercedes, Osvaldo, Joaquin, Ana, Victoria y Carmela participan su fallecimiento con mucho pesar. Descansa en paz querido Augusto. c/110

†

AUGUSTO MILLÁN

Q.E.P.D.

Falleció el 18 de febrero de 2026. Su hija en el cariño Ninfa Fanco y nieto Juan Martín participan su fallecimiento con mucho dolor. Siempre en nuestros corazones querido Doctor. c/110

†

Dr. AUGUSTO MILLÁN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Gracias Estimado Amigo por la dedicación y cariño en el cuidado de la salud de mis 8 hijos. Ernesto R. Albornoz y familia, despide al entrañable amigo de toda la vida con mucho pesar. Ruega Paz y Resignación a toda su familia para quien hizo de su profesión un apostolado. c/091

†

AUGUSTO MILLÁN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Nicolás Ricardo Marquevich, su esposa Isabel Smith, y sus hijos Cruz, Camilo, Santiago y Francisca Marquevich, acompañan a la familia del querido pediatra Dr. Augusto Millán y rezan una oración en su memoria.

†

AUGUSTO MILLÁN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Sofi Brunel de Huerta, Josefina y Belen participan su fallecimiento elevando una oración por el descanso eterno de su alma. Y acompañan a su familia, especialmente a la querida María Hortensia en tan doloroso momento.

†

Dr. AUGUSTO MILLÁN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Pedro A. Díaz Colodrero, Sara Torrent de Díaz Colodrero, y sus hijos, participan con gran pena el fallecimiento del querido Augusto, acompañando con mucho cariño a Sonia, hijos y nietos, a su hermana Ma. Hortencia y familia, en estos momentos de gran dolor, y elevan oraciones por su eterno descanso.

†

AUGUSTO MILLÁN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Carmen Arnolfo, Carlos Martin Vera y familia, Analía Vera y familia, Sebastián Vera y familia, Diego H. Vera y familia, participan con gran tristeza su fallecimiento. En la sabiduría de que su alma eterna estará cuidando de sus hijos y nietos.

†

Dr. AUGUSTO MILLÁN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Dr. Millán, lamento profundamente su partida. Estaré eternamente agradecido a Ud. y su familia por todo lo brindado siempre para conmigo. Su don de gran y bondadosa persona, su inmensa sabiduría y su inagotable paciencia y buen humor frente a todas las adversidades no serán más que ejemplos a emular. Los que tuvimos el privilegio de haber compartido la vida con Ud. sentimos muchísimo esta triste noticia. Mi familia y yo rogamos un eterno descanso por Ud. y acompañamos a toda su familia en estos momentos. Martín Olivetti. c/112

†

Dr. AUGUSTO MILLÁN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Gregorio Pomar, Socorro Vara de Pomar, sus hijos Isabel, Carmen, María, Juan Manuel y sus nietos participan el fallecimiento de su querido amigo y valioso profesional médico. Acompañan con cariño a su familia. c/113

†

Dr. AUGUSTO MILLÁN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Jorge Hugo Matto y familia acompañan con profundo pesar a sus familiares por el fallecimiento de su querido amigo y correligionario. c/118

†

AUGUSTO MILLÁN

Q.E.P.D.

Falleció el 18 de febrero 2026. Domingo Fernández Capurro, María Angélica Llano, hijos y nietos, participan con profundo pesar el fallecimiento de su querido amigo Augusto, destacado profesional y persona de noble corazón. Elevan oraciones en su memoria y hacen llegar a Sonia, sus hijos Agustito, Fernando, Lucia y a su hermana María Hortencia y demás familiares sus más sentidas condolencias, rogando al Señor conceda el eterno descanso de su alma. Que brille para él la luz que no tiene fin. c/119

†

AUGUSTO MILLÁN

Q.E.P.D.

Falleció el 18 de febrero 2026. Marcela Fernández Capurro y sus hijos Marcelo Codermatz y Marcela Buscaglia y Mario Buscaglia y Mónica Klein y nieto Lucas Buscaglia, participan con profundo pesar el fallecimiento del querido amigo Augusto, excelente profesional y persona de noble corazón. Elevan oraciones en su memoria y hacen llegar a su querida amiga Sonia, sus hijos Agustito, Fernando, Lucia y a su hermana María Hortencia y demás familiares sus más sentidas condolencias, rogando al Señor conceda el eterno descanso de su alma. Que brille para él la luz que no tiene fin. c/119

†

AUGUSTO MILLÁN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. RICARDO G. LECONTE Y FAMILIA participan el fallecimiento del entrañable amigo Augusto, amigo político con militancia activa en el Partido Liberal, funcionario ejemplar y medico sacrificado y de prestigio. Acompañan a los familiares y ruegan oraciones por su descanso en paz.

†

Dr. AUGUSTO MILLÁN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. María Teresa Albornoz de Costaguta, sus hijos Ma. Teresa, Ma. Sara, Pilar y Sebastián Salvaro; sus nietos Lucas, Martín y Agustín Sangiorgio; Salvador y Jazmin Salvaro participan con profundo dolor su partida a la casa del Señor, ruegan cristiana resignación. c/115

†

Dr. AUGUSTO MILLÁN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Alejandro Abraham, Graciela Zaimakis de Abraham, sus hijos Alejandro y Carla Magnani, Raisa y Miguel Terrasa, Victoria y Bruno Gómes, Marcos y Valeria Cornalo, Juan y Paola Olivera, sus nietos Carmela y Joaquina, Lis y Valentino, Matias, Sofia y Sara, y Benjamin, participan su partida al cielo de los grandes, de donde perteneces Augusto querido, por tu grandeza de corazón con que te has desempeñado en todos los ámbitos donde te supo estar, y no podíamos dejar de nombrar tu excelencia como profesional, donde no escatimabas horas de sueño para velar por la salud de nuestros hijos. Gracias querido Doctor, descansa en paz en los brazos del Señor. c/117

†

AUGUSTO MILLÁN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Lisandro Braillard Poccard y Maite Vara, sus hijos Pilar y Justo, participan su fallecimiento con mucho dolor y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan por su eterno descanso. c/114

†

AUGUSTO MILLÁN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Ma. Amelia Galmarini de Flores Durán junto a sus hijos Carlos Sebastián, Ma. Lourdes, Guzman Castillo Odena y nieta clara Castillo Odena y Ma. Sara Galmarini e hijos: Emilio, Alfredo, Mariana, Maite y Lisandro Braillard Poccard y nietos, participan con profunda tristeza su fallecimiento. Acompañan con mucho cariño a su familia en este momento de dolor. Ruegan por el eterno descanso de su alma. c/114

†

AUGUSTO MILLÁN

Q.E.P.D.

Falleció el 18/02/2026. Mara Y José Odena, sus hijos: José Raúl, Fatima y Pucho y Ana Ines y Francisco y nietos despiden al querido Augusto, quien está ya en su merecido descanso y disfrutando de la paz y gloria eterna.