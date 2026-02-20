Villarruel expone sus diferencias con Milei por la política comercial con EEUU

Victoria Villarruel fue la primera integrante del Poder Ejecutivo en hacerse eco de la noticia más importante de la semana en materia geopolítica: el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que elimina los nuevos y altos aranceles fijados por Donald Trump a las importaciones.

"La decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones, implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos. Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina", evaluó la vicepresidenta en una extensa publicación en X.

La compañera de fórmula de Javier Milei -que se inscribe dentro de la tradición del nacionalismo católico y cercana a las FFAA- se hizo eco de las habituales diatribas del mandatario contra la globalización.

“Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios. En definitiva estamos hablando de Nacionalismo o Globalismo", sentenció Villarruel.

La vice cuestionó la política económica del Gobierno 48 horas después de que se anunciara el cierre de FATE y el despido de más de 900 trabajadores.

Esta semana además la automotriz Stellantis anunció la paralización de su producción hasta marzo. El sector industrial es el más golpeado por las importaciones desde China.