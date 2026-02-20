Reforma laboral con dictamen en el Senado: se trata el viernes

Tan sólo 8 horas después de que la Cámara de Diputados aprobara con modificaciones la reforma laboral, el oficialismo consiguió este viernes sacar un nuevo despacho de comisión del Senado para que la propuesta impulsada por el Gobierno quede lista para su sanción definitiva la próxima semana.

Tal como estaba previsto, la jefa del oficialismo, Patricia Bullrich, confirmó la decisión de aceptar lo aprobado por la Cámara baja que eliminó el artículo 44 que impulsaba modificaciones al régimen de licencia por enfermedad, que fue resistido por el PRO y la UCR como los gobernadores aliados a la Casa Rosada.

El dictamen fue firmado en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, que comandan Bullrich y Ezequiel Atauche, respectivamente. De esta manera, el oficialismo cumple con los 7 días que exige el reglamento de la cámara para llevar el proyecto al recinto.

En el arranque de la reunión, Bullrich confirmó que la iniciativa, con la modificación de Diputados, será votada en una sesión que será convocada para el 27 de febrero. Vale aclarar que el Senado sólo podrá aceptar la versión que se aprobó esta madrugada en la Cámara baja o insistir con la media sanción de la semana pasada.

En este segundo capítulo del debate del proyecto de modernización laboral en el Senado, el peronismo volvió a manifestar su rechazo. En ese contexto, Mariano Recalde advirtió que la propuesta, que quedó en 218 artículo tras la eliminación del 44, modifica 18 leyes y deroga otras 11 leyes.