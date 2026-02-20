Investigarán a “Pitty, la numeróloga” por una denuncia de defraudación

Verónica Asad, conocida en el mundo del espectáculo y las redes sociales como "Pitty, la numeróloga“, será investigada por la Justicia tras ser denunciada por presuntamente defraudar a sus clientes para quedarse con sus bienes y dinero.

La causa surgió a partir de la denuncia presentada por Pablo Salum, quien se identifica como fundador de Red LibreMentes y promotor de acciones contra las sectas y las pseudociencias coercitivas.

Salum acusó a Asad de manipular a personas en situación de vulnerabilidad para despojarlas de sus bienes mediante presuntas maniobras de manipulación psicológica. En su presentación, solicitó además una prohibición de acercamiento.

Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que la causa sea llevada adelante por el fuero penal ordinario, al resolver una cuestión de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 11 y el Juzgado Federal, Criminal y Correccional Federal 9.

La presentación judicial de Salum fue hecha al mismo tiempo que la causa que se abrió en los tribunales de Comodoro Py 2022, luego de que se supiera que la ex presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y la gerenta general de la entidad, María del Carmen Barros, fueran denunciadas por haber contratado a “Pitty, la numeróloga” para un “curso de coach”.

Se trata de un expediente en el que además se investigan las presuntas designaciones irregulares del ex marido de la propia Batakis en el área de Sistemas y del hijo de Barros en una gerencia de la entidad financiera.

Esta denuncia fue hecha por la ex diputada nacional Graciela Ocaña e investigada por el fiscal Guillermo Marijuán, quien imputó a las ex funcionarias por incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y peculado. La numeróloga también fue imputada en este expediente. Pero en 2025 se dictó el sobreseimiento de Batakis, Barros y Asad