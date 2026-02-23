¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

explotación laboral JP Valdés Fecorr
ITUZAINGÓ

Rescataron una cría de yacaré overo en una playa de Corrientes

Por El Litoral

Lunes, 23 de febrero de 2026 a las 11:52

La Policía de Corrientes informó que el domingo rescató una cría de yacaré overo en la costanera de la localidad de Ituzaingó, la cual tomó por sorpresa a los bañistas.

Efectivos de la localidad recibieron un aviso a través del sistema 911 que alertó sobre la presencia del reptil en inmediaciones de las calles Francisco López y Belgrano.

Por tal motivo, agentes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica se dirigieron a la zona para, a través de los protocolos vigentes, atrapar de manera segura al espécimen.

El animal fue trasladado a la Reserva Natural Rincón Santa María, donde fue examinado y quedó al resguardo de la comunidad.

